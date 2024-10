Mike Tyson bereit für Kampf gegen "gefährlichen Gegner" Jake

Box-Legende Mike Tyson (58) wird am 15. November gegen den YouTube-Star Jake Paul (27) in den Ring steigen. Das mit Spannung erwartete Event markiert den ersten Ausflug seitens Netflix in den Boxsport und verspricht ein spektakuläres Duell zu werden. Der Kampf sollte ursprünglich im Juli stattfinden, wurde jedoch aufgrund eines Magengeschwürs bei Mike verschoben. "Ich bin bereit", verkündet der 58-Jährige nun entschlossen in einem Interview mit TMZ Sports.

Mike zeigte sich entschlossen: "Das Training läuft gut. Alles andere ist nur Gerede – es geht um die Action." Der 58-Jährige, dessen letzter professioneller Faustkampf im Jahr 2005 stattfand, sieht Jake als große Konkurrenz. "Ich betrachte ihn als einen sehr gefährlichen Gegner und freue mich darauf, ihn auszuschalten", sagte die Box-Ikone. Jake, bekannt als das "Problemkind", hat mit neun Siegen und nur einer Niederlage – gegen Tommy Fury (25) im Februar 2023 – bereits beachtliche Erfolge im Boxsport erzielt.

Mike, der sieben Kinder hat und als absolute Box-Legende gilt, bleibt nicht nur im Ring aktiv. Seine neue Partnerschaft mit dem Energieprodukte-Hersteller LF*GO! zeigt, dass er auch auf unternehmerischer Ebene noch einiges vorhat. Jake hingegen hat seinen Weg vom YouTube-Star zum ernst zu nehmenden Boxer geschafft und überrascht immer wieder mit seinem Ehrgeiz und seiner Kampfbereitschaft. Fans auf der ganzen Welt sind gespannt auf dieses Aufeinandertreffen zweier Generationen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Paul im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tyson im Jahr 2000

Anzeige Anzeige