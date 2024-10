So hart trainiert Mike Tyson für Boxkampf gegen Jake Paul

Mike Tyson (58) hat knapp sechs Wochen vor seinem Kampf gegen Jake Paul (27) ein beeindruckendes Trainingsvideo veröffentlicht. Die Boxlegende zeigte darin ihre schnellen und kraftvollen Haken, die beweisen, dass sie trotz gesundheitlicher Rückschläge wieder in Topform ist. Das Video, das Mike auf Instagram veröffentlichte, entstand in Vorbereitung auf den Kampf, der am 15. November im AT&T Stadium stattfinden soll. Mit den Worten "Endspurt, weniger als 50 Tage" machte Mike auf der Social-Media-Plattform klar, dass er die Herausforderung sehr ernst nimmt – und bereit ist, in den Ring zu steigen.

Im Mai hatte Mikes Arzt ihm empfohlen, sein Training aufgrund eines Magengeschwürs lockerer anzugehen. Der Kampftermin, der ursprünglich für den 20. Juli angesetzt war, wurde daraufhin verschoben. Zuvor hatte der 58-Jährige in einem Flugzeug über Übelkeit und Schwindel geklagt, was die Fans beunruhigte. Doch sowohl er als auch Jake versicherten nun, dass es keinen Grund zur Sorge gebe und Mike vollständig genesen sei. Jake, der keinen Ersatzgegner für den Kampf eingeplant hat, äußerte sich dazu gegenüber TMZ: "Ich bin mir sicher, dass er am 15. November bereit sein wird."

Mike, auch bekannt als "Iron Mike", hat in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Sein beeindruckendes Comeback nach gesundheitlichen Rückschlägen beweist einmal mehr seinen unbändigen Willen und seine Leidenschaft für den Boxsport. Jake, der als YouTuber begann und inzwischen selbst im Ring steht, sieht in dem Kampf eine große Herausforderung. Fans weltweit sind gespannt darauf, wie sich das ungleiche Duo im Ring gegenüberstehen wird. Der Kampf wird auf Netflix ausgestrahlt.

Getty Images Mike Tyson im Mai 2024

Getty Images Boxer Jake Paul, März 2024

