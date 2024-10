Skurrile Verkleidung: So fuhr König Charles inkognito Ski

Als Mitglied einer der bekanntesten Familien der Welt kann ein privater Urlaub schon mal zur Herausforderung werden! Um sich vor Fotografen zu schützen, trug König Charles (75) deshalb eine seltsam aussehende Verkleidung im Skiurlaub in der Schweiz im Jahr 1980. Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen den damaligen Prinzen mit einer großen, falschen Nase, einem Schnurrbart, einer Brille und einem Hut. Die Mitglieder der königlichen Familie haben oft eine Vereinbarung, dass sie im Urlaub nicht gestört werden, wenn sie einen offiziellen Fototermin wahrnehmen – ausgerechnet zu diesem erschien der heutige König in Verkleidung, was viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

König Charles ist allerdings nicht das einzige Familienmitglied, das von Zeit zu Zeit versucht, seine Identität zu verbergen. Als Prinz William (42) an der Universität von St. Andrews studierte, nannte er sich "Steve", um weniger aufzufallen. Auch Harry (40) hatte einen Spitznamen, den er auf einer geheimen Facebook-Seite verwendete. Dort hieß er Spike, wie seine engsten Freunde ihn nannten, bis das Profil aus Sicherheitsgründen gelöscht wurde.

Er und seine Frau Meghan (43) verkleideten sich auch selbst vor einigen Jahren, um sich unerkannt unter die Menge zu mischen – das verriet Meghan in dem US-Talk-Format "The Ellen Show". Laut der ehemaligen Schauspielerin besuchten Harry und sie gemeinsam mit Prinzessin Eugenie (34) und deren heutigem Ehemann Jack Brooksbank (38) eine Halloween-Party, als noch niemand wusste, dass der Prinz und die ehemalige Schauspielerin ein Paar sind! "Wir vier haben uns in Halloween-Outfits einen tollen Abend gemacht, hatten eine Menge Spaß – und niemand hat uns erkannt", erzählte Meghan von der Nacht.

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kolumbien

