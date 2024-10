Sylvie Meis schwärmt von Riccardo Simonettis Traumhochzeit

Im August haben sich Riccardo Simonetti (31) und sein Partner Steven das Jawort gegeben. Zu Gast bei der romantischen Zeremonie auf Mallorca war auch Sylvie Meis (46). Den Influencer und die Love Island-Moderatorin verbindet schon seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Im Interview mit Promiflash plaudert Sylvie über den besonderen Tag aus dem Nähkästchen. "Es war ein großes Fest der Liebe. Es war so schön, meinen guten Freund die Liebe seines Lebens heiraten zu sehen", schwärmt sie und fügt hinzu: "Es war wunderschön, es war intim, es war persönlich und das hat mich sehr berührt."

Gefeiert wurde drei Tage lang auf dem Anwesen von Riccardo auf der beliebten Baleareninsel. Sylvie betont, man habe so besonders viel Zeit gehabt, die übrigen Gäste näher kennenzulernen. Teil der Hochzeitsgesellschaft waren auch deutsche Promis wie Palina Rojinski (39) oder Aminata Belli (32). Aus dem Schwärmen kommt die Ex von Rafael van der Vaart (41) im Gespräch mit Promiflash gar nicht mehr heraus. "Und auch mit seiner Mutter, den ganzen Looks und der Liebe, die man zwischen den beiden spürt ... Es war großartig", resümiert sie die Mega-Fete.

Bis zur Traumhochzeit auf Mallorca hatte Riccardo stets ein Geheimnis aus der Identität seines Liebsten gemacht und sein Gesicht nicht in den sozialen Medien gezeigt. Am Tag der Eheschließung brach er diese Regel schließlich mit einem süßen Posting auf Instagram. Er fand zudem herzergreifende Worte für seinen Schatz: "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, der dich kennenlernt, und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!"

Riccardo Simonetti und Sylvie Meis

Riccardo Simonetti, Palina Rojinski und Steven auf Mallorca, August 2024

