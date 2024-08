"Privileg": Riccardo Simonetti und Steven haben geheiratet

Riccardo Simonetti (31) hat sich getraut! Auf Instagram teilt der Influencer die Frohe Botschaft mit seinen Fans: Er und sein Partner Steven haben sich das Jawort gegeben. Ein süßes Foto zeigt die Eheleute in einer innigen Umarmung, umgeben von weißen Blumen. Passend dazu verfasst Riccardo einen langen, herzerwärmenden Text für seinen Liebsten. Begeistert schreibt er: "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, der dich kennenlernt, und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!"

"Selbst nach all den Jahren, die wir zusammen sind, schlägt mein Herz jedes Mal ein bisschen schneller, wenn ich dich sehe oder mit dir reden kann", schwärmt er weiter. Das emotionale Posting beendet er mit einem roten Herz und dem Hashtag "TheSimonettis". Ein besonderes Detail: Das Hochzeitsfoto ist das erste Mal, dass Riccardos Fans das Gesicht seines Liebsten erblicken. Bislang hielt der Autor die Identität seines Partners geheim – er postete zwar immer wieder süße Schnappschüsse mit Steven, sorgte jedoch dafür, dass sein Gesicht verdeckt blieb.

Verlobt hatte sich das Paar im vergangenen November und war seither mit der Planung ihrer Traumhochzeit beschäftigt. Schon einige Stunden zuvor ließ Riccardo seine Fans an seinem besonderen Tag teilhaben. Dazu postete er ein Foto von sich selbst im Hochzeitslook mit einem langen, weißen Umhang. Für die Zeremonie zog es das frisch vermählte Paar nach Mallorca, wo Riccardo seit einiger Zeit ein Haus besitzt.

