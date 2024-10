Unangenehm? Das halten die Fans von Mike Heiters TV-Antrag

Sensation bei Promi Big Brother! Im Halbfinale bekam Mike Heiter (32) ein unschlagbares Angebot vom großen Bruder: Er kann seiner Freundin Leyla Lahouar (28) einen Heiratsantrag machen. Gesagt, getan. Der Love Island-Star stellt seiner Liebsten die Frage aller Fragen und sie sagt Ja! Doch was sagen die Fans zu dem ergreifenden TV-Moment? "Die versuchen ernsthaft, Mike dazu zu bringen, live in einem TV-Format einen Heiratsantrag zu machen? Nur für ihre Quote? Wie dreist und übergriffig ist das bitte?", schreibt ein Fan auf X.

Andere Fans scheint die Extraportion Aufmerksamkeit, die Mike und Leyla deswegen genießen, zu stören: "Ihr gebt dem Pärchen extrem viel Aufmerksamkeit in einem Halbfinale! Das ist absolut unfair allen anderen gegenüber." "Fremdscham kickt gerade so hart", "Nein, bitte nicht. Die Aktion ist richtig mies" und "Das Gemeinste, was Big Brother jemals abgezogen hat – ein Fiebertraum", lauten weitere Kommentare. Die Fans scheinen von der romantischen Geste eher weniger überzeugt zu sein.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Heiratsantrag? Big Brother bat Mike ins Sprechzimmer und unterbreitete ihm das Angebot, seiner Liebsten jetzt und sofort die Frage aller Fragen zu stellen. Nach kurzem Zögern entschied sich der Ex von Elena Miras (32) dazu, vor seiner Freundin auf die Knie zu gehen. Mit einem roten Herz betrat er den Raum und erklärte Leyla seine Liebe. Die sprang Mike in die Arme und schrie aus tiefster Lunge: "Ja!"

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im August 2024

