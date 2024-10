"Bauer sucht Frau"-Lisa entwickelt schon Gefühle für Andreas

Bei Bauer sucht Frau sprühen die Funken: Andreas und seine Hofdame Lisa fühlen sich miteinander sichtlich wohl. Nachdem die Arbeiten auf dem Hof erledigt sind, genießen die beiden mit etwas Eis und hausgemachtem Eierlikör ihren wohlverdienten Feierabend. Als der Geflügelhalter nachfragt, wie ihr die Hofwoche bislang gefällt, meint die Bankkauffrau, sie wünsche sich, dass die gemeinsame Zeit im Münsterland nie enden würde. Im Interview gesteht sie: "[Da gibt es] schon einiges zu fühlen, eine kleine Gefühlsachterbahn. Aber die geht momentan steil nach oben." Lisa macht keinen Hehl daraus, dass Andreas bei ihr für Schmetterlinge im Bauch sorgt.

Was ihre Gefühle anbetrifft, rückt Lisa jedoch gegenüber Andreas noch nicht so ganz mit der Sprache raus. Langsam aber sicher nähern sich die beiden einander an und tauschen immer wieder verstohlene Blicke aus – auch zu einer innigen Umarmung lassen sich die Singles hinreißen. Eine gemeinsame Zukunft kann sich auch der Landwirt gut vorstellen. "Ich würde mir wünschen, dass Lisa und ich uns vielleicht noch ein bisschen näherkommen und gucken, wie das so bei beiden passt", erklärt er.

Andere Paare sind Lisa und Andreas einen Schritt voraus – Yannik und Michelle tauschen schon Zärtlichkeiten aus. Während der Jungbauer eher schüchtern an die Sache herangeht, hat die Pflegerin keine Hemmungen und sucht die Nähe des 23-Jährigen. Während sie auf dem Hof mit Gülle hantieren, überkommt es Michelle und sie drückt Yannik einen Kuss auf die Wange. Er ist davon positiv überrascht: "Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mal beim Gülle separieren einen Knutscher bekomme."

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Andreas und Lisa

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Michelle und Yannik

Anzeige Anzeige