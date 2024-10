Darum lehnte Clint Eastwood "Stirb langsam"-Hauptrolle ab

Clint Eastwood (94) hat einst die Hauptrolle in der legendären Action-Reihe "Stirb langsam" abgelehnt. Obwohl der heute 93-jährige Schauspieler die erste Wahl der Produzenten für die Rolle des John McClane war, entschied er sich gegen das Projekt. Grund dafür war, dass er den Humor des Films nicht nachvollziehen konnte, wie Drehbuchautor Jeb Stuart in einem Interview mit Slash Film enthüllte. "Ich verstehe den Humor nicht", soll Clint den Produzenten gesagt haben, was für Jeb überraschend war.

Neben Clint wurden zahlreiche andere Schauspieler für die Rolle des John McClane in Betracht gezogen, darunter Harrison Ford (82), Charles Bronson, Nick Nolte (83), Mel Gibson (68), Richard Gere (75), Don Johnson (74) und Sylvester Stallone (78). Letztendlich fiel die Wahl auf Bruce Willis (69), der damals vor allem als TV-Darsteller bekannt war. Mit seiner Darstellung des verletzlichen und durchschnittlichen Polizisten hob er sich von den typischen Actionhelden der 1980er-Jahre ab und wurde über Nacht zum Star. "Stirb langsam" wurde dadurch zu einem Klassiker, der Millionen von Menschen begeistert.

Clint Eastwood, bekannt für seine markante Stimme und seine bemerkenswerten Darbietungen, hat im Laufe seiner Karriere viele Rollen geprägt. Sein Image als harter, aber herzlicher Charakter zieht sich durch seine Filmografie, in der er sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur brillierte. Seine Fähigkeit, sowohl vor als auch hinter der Kamera Akzente zu setzen, hat ihn zu einer festen Größe in Hollywoods Geschichtsbüchern gemacht.

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

