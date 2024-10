Ehemaliger "Star Wars"-Star Jake Lloyd kaum wiederzuerkennen

Nicht wiederzuerkennen! Der ehemalige Star Wars-Kinderschauspieler Jake Lloyd wurde bei einer seltenen Sichtung in Los Angeles abgelichtet. Seit seiner Darstellung von Anakin Skywalker in "Star Wars – Die dunkle Bedrohung" im Jahr 1999 hat er sich ganz schön verändert. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt der einst blonde US-Amerikaner einen dunklen Vollbart und seine Haare nach oben gestylt. Mit einer Vape in der Hand und Kopfhörern im Ohr sah man ihn leere Protein-Pappboxen zum Müll bringen und in ein Fitnessstudio gehen.

Der 35-Jährige hatte in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2008 wurde bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, sowie Anosognosie, eine Erkrankung, die Menschen unfähig macht, ihre Krankheit und die damit verbundenen Einschränkungen wahrzunehmen. Im März teilte seine Mutter Lisa Scripps mit, dass Jake sich nach einem Verkehrsunfall im Jahr 2023 in eine psychiatrische Einrichtung begeben hatte. Sie schilderte den Vorfall, bei dem ihr Sohn "in der Mitte von drei Fahrspuren" das Auto ausgeschaltet haben soll. Mittlerweile soll es ihm schon besser gehen. "Er geht besser auf Menschen zu und wird ein wenig sozialer, was wirklich schön ist", sagte Lisa im Interview.

Der ehemalige Schauspieler war erst zehn Jahre alt, als er den jungen Anakin darstellte. Davor spielte er auch in dem Weihnachtsfilm "Versprochen ist versprochen" aus dem Jahr 1996 an der Seite von Arnold Schwarzenegger (77). Nach seinem "Star Wars"-Filmerfolg synchronisierte er mehrere Videospiele des Franchise, von dem er laut seiner Mutter noch heute ein Fan ist. Dem Newsportal erzählte sie: "Er liebt alle neuen 'Star Wars'-Sachen. Die Leute denken, Jake hasst Star Wars. Er liebt es. Jake liebte es, 'Star Wars' zu filmen. Er hatte so viel Spaß."

ActionPress / REX Shutterstock Jake Lloyd, "Star Wars"-Darsteller

Getty Images Jake Lloyd, "Star Wars"-Darsteller

