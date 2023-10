Was dann? Loredana möchte mit 40 keine Rapperin mehr sein

Loredana Zefi (28) sieht sich offenbar nicht auf ewig in der Musikbranche. Die gebürtige Luzernerin hatte 2018 mit ihrem Song "Sonnenbrille" ihren großen Durchbruch. Danach folgten Hits wie "Kein Plan", "Genick" oder "Kein Wort". Heute hat sie über 3,3 Millionen Tonträger verkauft. Doch auf lange Sicht hat Loredana auch andere Pläne: Sie will nicht bis zur Rente als Rapperin arbeiten!

"Priorität soll momentan Musik sein, aber wir müssen uns jetzt nichts vormachen, ich werde auch älter und will mit 40 keine Rapperin mehr sein", plauderte die Musikerin im Interview mit Stern aus. Stattdessen wäre eine Karriere in der Modebranche eine Option: "Klar, ich kann mir gut vorstellen, in dieser Richtung zukünftig mehr zu machen." Erst vor wenigen Wochen hatte sie eine Kollektion mit Joop! vorgestellt.

Spielerfrau zu sein, käme für Loredana hingegen nicht infrage. Auch wenn sie seit fast einem Jahr mit dem Fußballer Karim Adeyemi (21) liiert ist, betonte sie: "Ich war schon immer ein großer Fußballfan, sehe mich aber nicht als Anhängsel eines Profisportlers. Ich habe meine eigene Karriere und hab mir alles allein aufgebaut." Ihr Freund unterstütze sie und sie ihn.

Instagram / loredana Loredana, deutsche Rapperin

Getty Images Loredana im September 2023 in Stuttgart

Getty Images Loredana im Dezember 2020 in Berlin

