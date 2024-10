Hat Leyla Lahouar "Promi Big Brother" verdient gewonnen?

Leyla Lahouar (28) darf sich freuen: Die Reality-TV-Bekanntheit ist die Siegerin der aktuellen Staffel von Promi Big Brother! Aber hat sie die beliebte Show auch verdient gewonnen? Zahlreiche User sind sich auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats sicher. "Verdient! So toll! Ich freue mich", "Ich freue mich so sehr für Leyla" oder auch "Oh mein Gott, du hast es so verdient. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du bist so eine tolle Person", freuen sich beispielsweise drei Nutzer mit der Verlobten von Mike Heiter (32).

Doch auf der Social-Media-Plattform werden auch kritische Stimmen laut. Einige andere Nutzer drückten dem Zweitplatzierten Jochen Horst (63) die Daumen und sind über Leylas Sieg verärgert. "Jochen ist der Sieger unserer Herzen" oder auch "Das ist doch wohl ein Witz?!", kommentieren unter anderem zwei Zuschauer.

Doch diese Kommentare dürften Leyla im Moment nicht allzu nahegehen – bei der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin überwiegt garantiert die Freude. Sie darf sich nicht nur über den Titel, sondern auch über das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen. Darüber hinaus feierten sie und ihr Liebster Mike im Container einen romantischen Meilenstein: Sie verlobten sich.

