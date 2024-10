Kim Kardashian fordert mehr "Anerkennung" ihrer Schwestern

Kim Kardashian (44) ist das wohl berühmteste Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans – jedenfalls in ihren Augen. Sie konnte sich in den vergangenen Jahren durch ihre TV-Serien, die sozialen Medien und ihre Mode- und Make-up-Unternehmen einiges aufbauen. Ebenso sieht es mit ihren Schwestern Kourtney, Khloé, Kendall und Kylie aus. Wie OK! berichtet, findet der The Kardashians-Star aber, er arbeite am härtesten und die Familie sei seinetwegen so erfolgreich – wofür Kim viel Respekt fordert. "Kim hat das Gefühl, dass sie von ihrer Familie nicht genug Anerkennung dafür bekommt, dass sie sie auf diese Reise mitgenommen hat. Sie ärgert sich darüber, wie überheblich sie sind und findet, dass sie ihr täglich für ihr verwöhntes Leben danken sollten", enthüllt ein Insider.

Fans dürfte es nicht verwundern, dass die Wertschätzung wohl für einen kleinen Konflikt zwischen den Schwestern sorgt – immerhin wurde dies bereits mehrere Male während der Shows Keeping Up with the Kardashians und The Kardashians zum Thema. In der Öffentlichkeit lässt sich die 44-Jährige davon aber nichts anmerken. Auch nicht, als sie erst kürzlich zusammen mit Kendall und Kylie bei der Academy Museum Gala in Los Angeles begeisterte. Kim erschien in einem weißen Korsett-Body, zu dem sie ein langes Cape sowie eine funkelnde Diamantkette kombinierte. Währenddessen strahlte das Model in einem langen, schwarzen Samtkleid mit Cut-outs und die Make-up-Unternehmerin präsentierte ihre Kurven in einem durchsichtigen Paillettenkleid.

Auch wenn Kim bereits eine Karriere am Laufen hat, baut sie sich derzeit noch ein weiteres Standbein auf: Sie versucht, sich als Schauspielerin einen Namen zu machen. In der zwölften Staffel von Ryan Murphys (58) Horrorserie American Horror Story übernahm sie eine wichtige Rolle – und überzeugte so jemanden von ihrem Talent, der ebenfalls lange ein Teil der beliebten Show war. In einem Interview mit Yahoo! Entertainment lobte Sarah Paulson (49) das Engagement und Talent der vierfachen Mama und betonte: "Ich finde, es ist absolut an der Zeit, dass die Leute Kim Kardashian als Schauspielerin ernst nehmen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Kim Kardashian und Kylie Jenner im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige Anzeige