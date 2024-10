Lady Tatiana Mountbatten erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs

Ihr Vater ist ein Cousin dritten Grades der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) sowie Cousin zweiten Grades des verstorbenen Prinzen Philip (✝99): Lady Tatiana Mountbatten (34) und ihr Ehemann Alexander "Alick" Dru erwarten ihr zweites Kind. Auf Instagram verkündete die Psychotherapeutin und Reiterin die frohe Nachricht kürzlich, indem sie mehrere Fotos von einer Veranstaltung des Luxuslabels Max Mara in London postete. Dabei verhüllt sie ihren Babybauch in einem eleganten, dunkelblauen Hosenanzug. Unter ihrem Post scherzt Tatiana: "Eine private Vorschau auf (meinen wachsenden Bauch) in Max Maras exquisiter neuer Kollektion."

Auf den Bildern präsentiert Tatiana stolz ihre wachsende Babykugel und strahlt dabei bis über beide Ohren. Ihre rund 19.000 Follower zeigten sich begeistert und überschütteten sie mit Glückwünschen. Auch einige Prominente antworteten auf die Verkündung mit lieben Kommentaren, darunter Cressida Bonas (35) – die Ex-Freundin von Prinz Harry (40) – die mit roten Herz-Emojis ihre Freude ausdrückte. Für Tatiana und Alick ist es bereits das zweite Kind: Ihre Tochter Elodie feierte am 20. September dieses Jahres ihren ersten Geburtstag.

Tatiana und Alick haben eine wahrhaft romantische Liebesgeschichte. Die Verlobung fand im Januar 2021 im idyllischen Verbier statt, einem Schweizer Skiort in den Alpen. Anderthalb Jahre später, am 23. Juli 2022, gaben sie sich in Winchester, einer historischen Stadt in der Grafschaft Hampshire, das Jawort. Tatianas Vater, George Ivar Louis Mountbatten, entstammt einer renommierten Polo-Dynastie und war das erste Mitglied der königlichen Familie, das sich öffentlich als schwul outete.

Lady Tatiana Mountbatten

Lady Tatiana Mountbatten und ihr Partner Alick Dru

