Liam Paynes Vater bleibt bis zur Rückführung in Argentinien

Der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne (✝31) verstarb vor wenigen Tagen in Buenos Aires, nachdem er von einem Balkon gestürzt war. Sein Vater Geoff Payne reiste bereits nach Argentinien, um seinen Sohn zu identifizieren. Nun setze er alles daran, den Heimtransport seines Sohnes ins Vereinigte Königreich schnellstmöglich zu organisieren – wie ein Insider gegenüber Mirror berichtet: "Geoff ist entschlossen, seinen Sohn nach Hause zu begleiten." Noch warten sie auf die Freigabe des Leichnams durch die örtlichen Behörden, um ihn zurück zu seiner Familie bringen zu können.

"Liams Angehörige wollen ihn einfach nur nach Hause bringen. [...] Es gibt keine direkten kommerziellen Flüge zwischen Buenos Aires und London, aber sie wollen natürlich, dass der Flug so wenig Zwischenstopps und Unterbrechungen wie möglich hat", erklärt die Quelle weiter. Es bestehe auch die Möglichkeit, einen privaten Flug zu organisieren. Doch auch bei einem Privatflug wäre wegen der Distanz wahrscheinlich ein Zwischenstopp notwendig.

Liam Payne hinterlässt eine große Fangemeinde, die in Trauer vereint ist und ihm weltweit in Städten wie London und Paris mit Blumen und Botschaften Tribut zollt. Trotz seines Erfolgs mit One Direction und seiner Solo-Karriere, kämpfte Liam in den vergangenen Jahren öffentlich mit persönlichen Herausforderungen, einschließlich Suchterkrankungen. Klinikaufenthalte und Suchttherapieprogramme beendete er frühzeitig aus eigenem Willen. Im Sommer 2023 brach er nach 48 Stunden eine Therapie in einer Londoner Rehaklinik ab.

Getty Images Liam Payne, Musiker

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018