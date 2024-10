Mike oder Leyla? Dieses Promi-BB-Star muss als Erstes gehen

Für diesen Star ist der Traum vom Promi Big Brother-Sieg zerplatzt! Aktuell verfolgen die eingefleischten Reality-TV-Fans das große Finale vor den Fernsehbildschirmen – und es bleibt spannend! In dem Duell Bierkrugstoßen mussten die Finalisten Jochen Horst (63), Mike Heiter (32), Leyla Lahouar (28), Matthias Höhn (28) und Alida Kurras (47) um ihren Verbleib kämpfen. Am Ende ging das Promi-BB-Paar als Verlierer hervor – somit stehen Mike und Leyla auf der Exit-Liste. Doch wen möchten die Zuschauer weiter im Finale sehen? Am Ende kann Leyla überzeugen – somit muss Mike als Erster das Promi-BB-Finale verlassen.

Doch was sagen die Fans zu Mikes Exit? "Ich hätte es ihm gegönnt, er ist so ein ehrlicher Mensch", schreibt etwa ein Zuschauer auf Instagram, während ein anderer kommentiert: "Du hast dich gut geschlagen, Mike! Fünfter ist auch gut! Ich hoffe so sehr, dass Leyla sich den Sieg holt!" Andere wiederum finden es unfair, dass Mikes Freundin weiter ist: "Leyla, die die schlechteste im Spiel war, kommt weiter..."

Als erstes Pärchen nahmen Mike und Leyla an der diesjährigen Promi-BB-Staffel teil – und sorgten dabei für die ein oder andere Überraschung: Zu Anfang schien es ein wenig zwischen den beiden zu kriseln, denn auch Mikes Ex Elena Miras (32) wohnte mit ihnen im Container. Dennoch fanden die beiden – unabhängig vom Sieg – ihr großes Glück: Gestern Abend ging Mike vor seiner Liebsten auf die Knie und Leyla sagte natürlich Ja!

Joyn / Bene Müller Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

