"Phase der Verleugnung": Eva Mendes scherzt übers Altern

Schauspielerin Eva Mendes (50) hat offen über das Älterwerden und die damit verbundenen Veränderungen gesprochen. Bereits in ihren späten Dreißigern bemerkte sie, wie sie People jetzt im Interview verriet, dass ihre Sehkraft nachließ und sie Schwierigkeiten hatte, kleine Schrift zu lesen. Mittlerweile kann sie mit dem schwindenden Sehvermögen gut umgehen, doch anfangs wollte sie es zunächst nicht wahrhaben: "Mit Ende dreißig dachte ich nicht, dass der Alterungsprozess bei mir schon eintreten würde. Damals dachte ich, das passiert nur anderen Leuten, aber bestimmt nicht mir!"

Die Ehefrau von Schauspieler Ryan Gosling (43) und Mutter von zwei Töchtern scherzte, dass sie sich zunächst in einer Phase der Verleugnung befand und dachte, die Schrift auf Verpackungen und Rezeptfläschchen würde einfach plötzlich kleiner gedruckt werden. Erst als sie die Schriftgröße auf ihrem Handy vergrößern musste, akzeptierte sie, dass sie Lesebrillen benötigte. Dies brachte jedoch neue Sorgen mit sich: "Ich habe Angst, dass Leute so leicht lesen können, was ich Ryan oder anderen schreibe!", lacht sie im Gespräch mit dem Magazin und spielt damit auf die größeren Buchstaben an, die für andere leichter sichtbar sein könnten. Jetzt hat Eva eine eigene Kollektion von stylischen Lesebrillen und Sonnenbrillen im Oversize-Cat-Eye-Design herausgebracht, um das Thema Altern stilvoll anzugehen und anderen modische Alternativen zu bieten.

Eine Stilikone wie Eva braucht natürlich mehr als nur ein Paar Brillen: "Menschen, die nur eine Sonnenbrille haben, kann ich nicht verstehen. Ich muss bereits verschiedene Brillen für verschiedene Räume im Haus parat haben." Auf Vintage-Kleidung steht die Schauspielerin schon seit ihrer Jugend. Damals begann alles mit ihrem Auszug aus dem Elternhaus, als sie aus finanziellen Gründen auf Secondhand-Kleidung angewiesen war. Während ihrer Schulzeit in den 1990er Jahren bevorzugte sie jedoch typische Modeketten wie Forever 21. Ihre Vorliebe für Vintage spiegelt sich heute in ihrem persönlichen Stil wider und auch ihr bodenständiges Wesen hat Eva nie verloren. Für einen neuen Haarschnitt besucht sie auch mal eine Friseurkette, anstatt sich einen teuren Stylisten zu nehmen.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

