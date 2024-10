Rapper 50 Cent hat vor seinen Gigs immer noch Lampenfieber

Rapper 50 Cent (49), mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, hat enthüllt, dass er vor jedem seiner Auftritte immer noch Lampenfieber hat. "Wenn ich mich bereit mache, um aufzutreten, habe ich in der ersten Minute Schmetterlinge im Bauch", verriet er jetzt dem Magazin People. "Es ist wie nervöse Energie. Ich denke, wenn das irgendwann aufhört, sollte man es nicht mehr machen, weil es bedeutet, dass einem das Ergebnis der Show nicht mehr wichtig ist." Gleichzeitig verriet er Details zu seinem frisch an Land gezogenen 15-Millionen-Dollar-Deal: eine Mini-Konzertreihe in Las Vegas. Seine "In Da Club"-Residency wird Ende 2024 und Anfang 2025 im Planet Hollywood Resort & Casino stattfinden, mit einem besonderen Silvesterauftritt als Highlight.

Insgesamt sind sechs Shows geplant, und 50 Cent freut sich darauf, neue kreative Elemente in seine Performances einzubringen. Da die Konzerte an einem festen Ort stattfinden und sein Team nicht jeden Abend die Produktion abbauen muss, kann er Dinge ausprobieren, die vorher nicht möglich waren. "Ich habe schon seit so langer Zeit versucht, so etwas auf die Beine zu stellen", erklärte er gegenüber People. "Die Dinge, die ich vorher in meinen Produktionen nicht machen konnte, habe ich mir noch einmal angeschaut. Ich sagte mir: 'Wir sollten das ausprobieren. Machen wir einfach all das extra Zeug.' Ich habe ein Team von Leuten, die mir bei der Show helfen." Trotz der neuen Produktionsaspekte verspricht er, weiterhin seine bekannten Hits wie "Candy Shop", "In Da Club" und "21 Questions" zu performen und sein Publikum zu begeistern.

Der Rapper, der vor jedem Konzert betet, ist sich auch im Klaren darüber, wie sich seine Musik auf verschiedene Generationen auswirkt. "Ich bin mir bewusst, wie wir Dinge hören, also wie das Publikum die Dinge hört", sagte er. "Ich mache Sachen, die mein altes Publikum mit dem neuen Publikum verbinden und so weiter. Vieles von dem, was ich ganz am Anfang gemacht habe, passt zum Ton der Dinge, die jetzt gerade in den Nachbarschaften passieren." Mit seiner neuen Konzertreihe zeigt der Musiker, dass er weiterhin leidenschaftlich dabei ist und wird seine Fans garantiert noch lange mit seiner Musik begeistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / 50cent 50 Cent im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige