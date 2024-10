War Mike Heiters Antrag bei "Promi Big Brother" geplant?

Mike Heiters (32) Hochzeitsantrag an Leyla Lahouar (28) war eines der Highlights der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. In der Show sah es aus, als wäre der Realitystar von der Produktion spontan dazu überredet worden, vor seiner Liebsten auf die Knie zu gehen. Doch Lisha und Lou sorgen nun für Spekulationen. In der Instagram-Story der TV-Bekanntheiten heißt es: "Alle Zuschauer denken, man hätte Mike mit dem Antrag überfordert. Er tut noch so, als würde er nichts davon wissen und als wäre alles spontan. Sorry, aber ich wusste das mit dem Antrag schon vor drei Wochen."

Lisha und Lou finden diesen Klamauk kurz vor dem Finale lächerlich. "Und die Zuschauer glauben natürlich wieder jeden Scheiß und finden das alles so süß." Um die Behauptung, die sowohl Mike als auch die Show in ein neues Licht rückt, zu beweisen, postet das Pärchen sogar noch einen Screenshot von einer Nachricht, in der steht: "Mike soll Leyla wohl einen Antrag bei Promi BB machen." Das wichtigste Detail: Die SMS stammt laut dem Foto schon vom 28. September.

Manche Fans werden von Lisha und Lous Enthüllung positiv überrascht sein. Während der Ausstrahlung beschwerten sich die Zuschauer nämlich über die Entstehung des Antrags. "Die versuchen ernsthaft, Mike dazu zu bringen, live in einem TV-Format einen Heiratsantrag zu machen? Nur für ihre Quote? Wie dreist und übergriffig ist das bitte?", meckerte beispielsweise ein User auf X. Ein anderer wetterte: "Das Gemeinste, was Big Brother jemals abgezogen hat – ein Fiebertraum."

Anzeige Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige