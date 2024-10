Chris Pratt beschwert sich über das Verhalten von Co-Stars

Schauspieler Chris Pratt (45) ist weniger begeistert von dem Verhalten mancher Kollegen am Filmset. Bei einer Podiumsdiskussion auf der Comic Con betonte er laut People: "Du kannst keine schlechte Einstellung beim Filmemachen haben, das ruiniert alles für jeden und dann hältst du nicht lange durch." Ironisch sprach er darüber, wie unangebracht es sei, an ein Set mit schlechter Laune zu kommen: "Oh, fällt es dir schwer, deinen Traum zu leben? Ist das heute schwer für dich? Kopf hoch... hab Spaß!"

Ganz begeistert hingegen schien er von seinen Kollegen am Filmset von "The Electric State" gewesen zu sein. Bei der Podiumsdiskussion lobte der Guardians of the Galaxy-Star die positive Art von Co-Star Millie Bobby Brown (20): "Sie hat so ein großes Herz, so eine Liebe für Tiere, wir hatten eine tolle Zeit und wurden schnell Freunde, mich wird sie so schnell nicht mehr los." Auch von den Regisseuren ist Chris begeistert: "Sehen Sie, diese Jungs können das bestätigen, denn sie sind genauso, es gibt keinen Platz für schlechte Einstellungen."

In einem Videoclip auf Instagram sieht man den Stranger Things-Star und Chris in eleganten Outfits auf der Comic Con. Beide stehen zusammen mit den Regisseuren Joe (53) und Anthony Russo (54) hinter der Bühne und warten gespannt auf ihren Auftritt. Die Stimmung scheint sehr freundschaftlich und ausgelassen. Die beiden Schauspieler albern herum. "Du scheinst wie ein Diamant im Himmel", sagt Chris zu Millie, worauf diese entgegnet: "Ich scheine wie ein Diamant, ich habe eine Rihanna-Energie." Aus diesem Filmset scheinen sich richtig enge Freundschaften gebildet zu haben, nicht zuletzt, weil die Stimmung am Set so gut war.

Getty Images Millie Bobbie Brown und Chris Pratt bei der Comic Con, 2024

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

