Haftbefehl durchgesetzt: Mike Cees wurde jetzt verhaftet

Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass gegen Mike Cees ein Haftbefehl vorliegt. Der Realitystar soll eine Geldstrafe von vor drei Jahren nicht bezahlt haben. Der Befehl wird nun wirksam: Am Montag griff die Polizei den ehemaligen Prominent getrennt-Teilnehmer in München auf und nahm ihn in Gewahrsam. Seine Managerin erklärt gegenüber dem Berliner Kurier: "Er ist zuerst aufs Polizeirevier gebracht worden, anschließend ins Gefängnis." Scheint, als müsse Mike jetzt die Konsequenzen für das Nichtbezahlen ausbaden.

Anzeige Anzeige