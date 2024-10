Insider weiß: Bei Harvey Weinstein wurde Krebs festgestellt

Für Harvey Weinstein (72) könnte es gerade wohl nicht schlechter laufen: Nicht nur, dass der ehemalige Filmmogul hinter Gittern sitzt, weil er aufgrund sexuellem Missbrauchs zu insgesamt 39 Jahren Haft verurteilt wurde. Wie ein Insider gegenüber NBC News jetzt verrät, wurde bei dem Produzenten auch noch chronisch-myeloische Leukämie festgestellt – ein seltener Knochenmarkkrebs. Angeblich unterzieht er sich deswegen Behandlungen im Gefängnis auf Rikers Island.

Harveys Vertreter wollten "aus Respekt gegenüber ihrem Klienten" keinen Kommentar dazu abgeben. Dennoch steht der Gesundheitszustand des ehemaligen Filmemachers hoch im Diskurs – immerhin wurde er in den vergangenen Monaten immer wieder aufgrund verschiedener Diagnosen in das Krankenhaus Bellevue eingeliefert. Im Juli dieses Jahres wurde bei ihm unter anderem eine beidseitige Lungenentzündung festgestellt. Erst im September musste der "Scary Movie"-Produzent am Herzen notoperiert werden.

Gerichtlich wird gegen Harvey weiterhin vorgegangen. Mitte des vergangenen Monats wurden neue Anschuldigungen sexueller Straftaten gegen ihn erhoben – The Times berichtete damals, er soll im Jahr 2006 eine Frau sexuell angegriffen haben. Auf diese Vorwürfe plädierte der ehemalige Hollywood-Mogul "nicht schuldig". Die Einzelheiten der neuen Anklage bleiben vorerst unter Verschluss, doch angeblich soll sie in Verbindung mit seinem Urteil aus dem Jahr 2020 stehen. Der Prozess soll im November noch mal neu aufgerollt werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein im Mai 2024

Anzeige Anzeige