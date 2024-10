Königin Mary strahlt neben Frederik in rotem Kleid in Berlin

Königin Mary von Dänemark (52) bewies in der Vergangenheit schon mehrfach, dass sie zu den modebewussten Royals von Europa zählt. Diesem Ruf wurde sie am Montag bei einem Staatsbesuch in Berlin mehr als gerecht. An der Seite ihres Mannes König Frederik X. (56) nahm sie an einem offiziellen Abendessen im berühmten Schloss Bellevue teil. Auf neuen Fotos ist ersichtlich, dass sie alle mit ihrem eleganten Look verzauberte. Den Bildern nach zog Mary in einem roten festlichen Kleid alle Blicke auf sich, während sie neben ihrem Gatten sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und seiner Frau Elke Büdenbender (62) posierte.

Ihr gewähltes Kleid zierten Kappenärmel und ein für königliche Verhältnisse recht gewagter Beinschlitz. Die 52-Jährige band ihr langes Haar zu einem tief sitzenden Dutt zusammen und entschied sich für silberne Ohrringe und eine schicke Clutch. Das Staatsdinner ist dem Bericht von Hello! zufolge Teil des insgesamt zweitägigen Besuchs der Royals in Deutschland. Dazu gehörte beispielsweise auch die Besichtigung des Reichstags mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.

Erst vor wenigen Tagen glänzte die vierfache Mutter bei einem pompösen Dinner auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen, das sie mit ihrem Ehemann besuchte. Die dort geknipsten Fotos von Mary zeigten sie in einer traumhaften Abendrobe. Wie sich zeigt, trug die Bekanntheit einen bodenlangen nachtblauen Rock des verstorbenen französischen Modedesigners Yves Saint Laurent, den sie bereits vor 19 Jahren zu ihrer edlen Garderobe zählte.

Getty Images Elke Büdenbender, Königin Mary von Dänemark, König Frederik X. und Frank-Walter Steinmeier

Getty Images Königin Mary beim Staatsbankett, Dänemark, Oktober 2024

