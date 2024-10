Micaela-Schäfer-Sexpuppe wird auf Erotikmesse präsentiert

Erotikmodel und Reality-TV-Sternchen Micaela Schäfer (40) ist ab sofort als Sexpuppe erhältlich. Am kommenden Wochenende wird die originalgetreue Nachbildung der ehemaligen GNTM-Kandidatin auf der Venus-Erotikmesse in Berlin präsentiert. Diese limitierte Erstauflage umfasst lediglich 100 Stück und basiert auf einem 3D-Body-Scan der selbsternannten "Nacktschnecke". Produziert wird das Sammlerstück von housedoll und kostet aktuell 3.690 Euro, inklusive Echtheitszertifikat und passender Dessous. Die Enthüllung der exquisiten Silikonpuppe wird schon jetzt als Show-Highlight der Messe gefeiert, auf der Micaela, wie auch in den Vorjahren, mit ihrem Auftritt sicher für einen besonderen Hingucker sorgen wird.

Der Real-Doll-Herstellter überraschte Micaela mit der außergewöhnlichen Anfrage wohl zunächst. Nach kurzem Zögern war die 40-Jährige aber schnell von dem Vorhaben begeistert, insbesondere wegen des unkonventionellen Ansatzes: Das Projekt ziele darauf ab, einsamen Menschen sowie Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen den Zugang zu Sexualität zu erleichtern, ohne dass sie auf Dienstleistungen im Rotlichtmilieu zurückgreifen müssen. Diese Intention überzeugte Micaela prompt, die im Gespräch mit t-online verriet, dass sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis sei und sie insbesondere der Detailgrad der Puppe beeindrucke.

Seit ihrem Fernsehdebüt bei Germany’s Next Topmodel 2006 hat sich Micaela über die Jahre einen Namen als vielseitiges Medienphänomen gemacht. Durch ihre offenherzige und unkonventionelle Art wurde die Ex-Dschungelcamperin zu einem oft diskutierten, aber auch beliebten Gesicht in der TV-Landschaft. Neben ihrer Karriere im Rampenlicht ist sie auch für ihren markanten und freizügigen Stil und ihre individuellen Projekte bekannt.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige Anzeige