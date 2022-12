Nach Promi BB: Micaela Schäfer feiert Weihnachten im Puff

Micaela Schäfer (39) läutet die Weihnachtszeit ein! Bis vor wenigen Tagen nahm die TV-Bekanntheit an der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teil, um die Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Am Ende reichte es nicht ganz für den Sieg: Im Finale verlor das Eroktiksternchen gegen Rainer Gottwald (56). Doch statt Trübsal zu blasen, ist die Moderatorin schon wieder unterwegs: Anlässlich des kommenden Weihnachtsfests backte Micaela jetzt Plätzchen – im Bordell!

Wie Bild berichtete, besuchte die Nacktschnecke jetzt die Weihnachtsfeier eines Heidelberger Bordells: "Micaela sah nicht nur umwerfend aus, sondern stellte sich mit Tänzerin Lilly und Playmate Alona auch in unsere Küche, backte fleißig Weihnachtsplätzchen für unsere rund 100 geladenen Gäste. Einfach toll, diese Frau", schwärmte der Betreiber des Etablissements. Micaela selbst schien sich auch wohlzufühlen: "Zum ersten Mal in diesem Jahr kommen echte Weihnachtsgefühle bei mir hoch."

Auch möchte die 39-Jährige ihre Fans mit Musik in Weihnachtsstimmung bringen: Gemeinsam mit DJ Sepp veröffentlichte sie den Song "Hallo lieber Weihnachtsmann". "Weihnachtsmann, nun zier dich nicht. Ich bin doch nur ne Frau, die einfach auch mal wissen will, was ein Weihnachtsmann so braucht", singt das Erotikmodel unter anderem.

AEDT Micaela Schäfer, Mai 2022

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

Future Image / ActionPress Micaela Schäfer im Oktober 2021 in Berlin

