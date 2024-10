Nach Kultehe: Bethany Joy Lenz hat neuen Mann an ihrer Seite

Bethany Joy Lenz (43), bekannt aus der Erfolgsserie One Tree Hill, hat enthüllt, dass sie in einer "wunderbaren" neuen Beziehung ist. Nach einer gescheiterten Ehe in den frühen 2000er-Jahren zeigt sich die Schauspielerin nun glücklich verliebt. Ihr neuer Partner habe ihr dabei geholfen, ihre bevorstehenden Memoiren "Dinner for Vampires: Life on a Cult TV Show" fertigzustellen. "Ich habe einen wunderbaren Mann getroffen, und er war unglaublich hilfreich, sehr unterstützend und hat mir bei Dingen wie dem Abholen nach der Schule geholfen, sodass ich bis 17 Uhr weiterschreiben konnte", verrät Bethany jetzt in einem Interview mit Variety.

Bethanys Vergangenheit hat jedoch dunkle Schatten: Sie sprach kürzlich erstmalig über ihre zehnjährige Erfahrung in einer als Kult beschriebenen Gemeinschaft. Sie habe dort "Manipulation, Missbrauch und Angst" erfahren, nachdem sie von einem Pfarrer, dem sie vertraute, in eine Ehe mit dessen Sohn gedrängt wurde. Diese Ehe sei von vielen Einschränkungen geprägt gewesen, einschließlich eines vorgeschriebenen "Sexplans". "Weil ich so desinteressiert am Sex war, wurde ich dann gebeten, einen Zeitplan zu erstellen. Im Grunde genommen sagten sie: 'Du musst es einfach tun. Mach es einfach. Das ist deine Pflicht. Das ist deine Aufgabe als Ehefrau'", erinnerte sich Bethany in dem Podcast "Call Her Daddy".

Obwohl ihre Ehe 2012 ein jähes Ende fand, hat Bethany heute Mitleid mit ihrem Ex-Mann. "Der arme Kerl hatte nie eine Chance", stellte sie fest und fügte hinzu: "Er wurde von diesem Narzissten aufgezogen. Er wurde in eine Ehe gedrängt, die nicht das Richtige für ihn ist. Er tut sein Bestes und wurde mit all diesen Lügen über Männer und Machogehabe gefüttert, so wurde er erzogen."

Getty Images Bethany Joy Lenz, Schauspielerin

Getty Images Bethany Joy Lenz im Februar 2024

