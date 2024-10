Nach P.-Diddy-Vorwürfen: Lenkt Beyoncé mit heißen Fotos ab?

Beyoncé (43) versetzte ihre Fans am vergangenen Sonntag mal wieder in Staunen, als sie in einem tief ausgeschnittenen grauen Blazer für Fotos auf Instagram posierte. An ihrer Seite: Ehemann Jay-Z (54). Durch glitzernde Paillettenstreifen, die ihren freizügigen Auftritt noch hervorhoben, sorgte der Look der Sängerin für Aufsehen bei den Fans. Passend dazu trug sie eine weite Hose und hohe, durchsichtige Stilettos. Jay-Z unterstützte den glamourösen Auftritt seiner Frau gekonnt in einem lässigen grauen Sweatshirt unter einem langen schwarzen Mantel und einer dunklen Beanie. Während sich viele Follower angesichts der neuesten Fotos begeistert zeigten, gab es allerdings auch zahlreiche Kommentare, die der Sängerin ein gezieltes Ablenkungsmanöver unterstellen.

Beyoncés Bilder mit ihrem Mann waren nicht die einzigen, die sie an diesem Tag veröffentlichte. Auch Aufnahmen mit ihrer Mutter Tina Knowles (70) und ihrer Schwester Solange Knowles (38) fanden Einzug in Beyoncés Social-Media-Präsenz. Diese scheinbar ungezwungenen Familienmomente folgen auf die Gerüchte, die im Zusammenhang mit der Festnahme von Rap-Mogul P. Diddy (54) stehen. Da sowohl Beyoncé als auch Jay-Z seit Jahrzehnten zu dessen engstem Umfeld gehören, wird von mehreren Nutzern im Internet gemutmaßt, dass sie die nächsten sein könnten, die der Skandal zu Fall bringt. Sängerin Jaguar Wright erhob in einem Interview bereits schwere Vorwürfe gegen das Paar.

Unter Beyoncés Instagram-Post häufen sich Nutzerkommentare, die auf die mögliche Verbindung mit dem Diddy-Skandal und ein gezieltes Ablenkungsmanöver anspielen. "Warum zeigst du auf einmal so viel Brust? Willst du von deinen Machenschaften ablenken?", "Wir alle wissen, was ihr getan habt" und "Ich hoffe, die Gerechtigkeit siegt und ihr büßt für eure Taten" heißt es dort unter anderem. Weder Beyoncé noch Jay-Z haben sich zu den Vorwürfen bisher geäußert.

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé, Oktober 2024

