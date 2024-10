Nach Promi-BB: Max Kruse genießt Zweisamkeit mit seiner Frau

Erst gestern flackerte das große Finale von Promi Big Brother über den Fernseher. Max Kruse (36) hatte es leider nicht bis unter die fünf Finalisten geschafft – aber dafür konnte der Fußballprofi schon früher zurück in sein trautes Heim. Und dort hieß ihn auch gleich jemand ganz Besonderes willkommen: Seine Herzensdame Dilara (33) teilt auf Instagram jetzt das erste zuckersüße Selfie von den beiden. Sie liegen zusammen im Bett, Dilara hält ein Peace-Zeichen in die Linse und macht einen Kussmund. Max lächelt etwas verschlafen neben ihr in die Kamera. Die Influencerin schreibt dazu: "Ich bin so stolz auf Max! Wie gut er sich geschlagen hat", und setzt dahinter ein rotes Herz.

Max teilt den intimen Beitrag auch gleich in seiner Story auf derselben Plattform und nennt sie ganz verliebt: "Mein Löwe, mein Bär." Seinem Verlust bei "Promi Big Brother" scheint er bisher nicht nachzutrauern. Im exklusiven Interview mit Promiflash gesteht er, dass er zwar gerne gewonnen hätte, doch ob er nun auf dem sechsten oder zweiten Platz gelandet ist, spielt für ihn keine Rolle. Er betont: "Es geht mir gut nach meinem Auszug. Egal wer von uns am Ende den Sieg holt, er hat es auf jeden Fall verdient zu gewinnen, und deswegen ist alles okay." Die Fans des Fußballers sehen das ein bisschen anders. Unter Dilaras Post schreiben sie vermehrt: "Max war mein Favorit. Er hätte gewinnen sollen" und "Er hätte den Sieg am meisten verdient."

Am Ende standen Jochen Horst (63), Matthias Höhn (28), Leyla Lahouar (28), Mike Heiter (32) und Alida Kurras (47) im Finale. Leyla schaffte es, sich gegen alle anderen Kandidaten durchzukämpfen und ging am Ende als Siegerin aus dem Container hervor. Auf der Social-Media-Plattform wird sie von ihren zahlreichen Fans auch ausgiebig dafür gefeiert – allerdings mischen sich auch einige Kritiker darunter. Tatsächlich haben viele Zuschauer für Jochen gestimmt, der den zweiten Platz belegte. Sie glauben, Leyla habe nur gewonnen, weil sie die Stimmen von Mikes Fans erhalten hat. Die beiden Reality-Stars sind nämlich verlobt!

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Sat.1 Mike Heiter und Leyla Lahouar im "Promi Big Brother"-Finale 2024

