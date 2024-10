Nicola Peltz Beckham hat einen stylischen Bob à la Victoria

Nicola Peltz (29) Beckham hat eine neue Frisur – und zwar eine, die ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham (50) sicherlich gefallen dürfte. Die "Bates Motel"-Schauspielerin, die mit Beckham-Spross Brooklyn (25) verheiratet ist, präsentiert auf Instagram ihren schicken neuen Bob. Das Bild, aufgenommen an einer Tankstelle, versah sie mit dem kessen Kommentar: "Beifahrer-Prinzessin". Nicola scheint sich dabei von Vic inspirieren zu lassen, deren ikonischer Bob in den 90ern Teil ihres charakteristischen "Posh Spice"-Looks war, als sie zusammen mit Mel B (49), Emma Bunton (48), Melanie C (50) und Geri Halliwell (52) die Musikwelt rockte.

Und das ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass die 29-Jährige ihre Schwiegermama feiert. Bereits im März sorgte Nicola für einen wahren Girl-Power-Moment, als sie gemeinsam mit der Designerin auf einem Boot ausgelassen zu den Klängen des Spice Girls-Hits "Say You’ll Be There" tanzte. Beide trugen dabei große Plüsch-Hasenohren und lachten ausgelassen miteinander. Victoria betitelte das Video liebevoll mit "Liebe dich so sehr", woraufhin Nicola in den Kommentaren erwiderte: "Ich liebe dich so sehr!"

Während Victoria — die neben Brooklyn auch die Söhne Romeo (22) und Cruz (19) sowie Tochter Harper (13) mit Ehemann David Beckham (49) hat — sich in den letzten Jahren von der Musik verabschiedet hat, um sich ihrer erfolgreichen Modekarriere zu widmen, bleibt eine Sache für sie klar: "Friendship Never Ends". Bei ihrer glamourösen 50. Geburtstagsparty gab es ein kleines Wiedersehen mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen, bei dem die Fünferbande begeistert ihren Hit "Stop" performte. "Beste Nacht überhaupt", kommentierte Victoria den von ihrem Mann aufgenommenen Clip. Die Girlgroup setzte die Party mit einer berührenden Akustikversion ihres Songs "Mama" fort, begleitet von Cruz an der Akustikgitarre. Er teilte einen Ausschnitt der rührenden Performance auf Instagram mit dem frechen Kommentar: "Gern geschehen."

Instagram/nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

