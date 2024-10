"Stranger Things"-Star Sadie Sink feiert Broadway-Comeback

Sadie Sink (22), bekannt aus der erfolgreichen Serie Stranger Things, kehrt im Frühjahr 2025 auf die Broadway-Bühne zurück. Die 22-jährige Schauspielerin übernimmt eine Rolle in dem neuen Stück "John Proctor Is The Villain", das ab dem 20. März 2025 im Booth Theatre in New York aufgeführt wird. Laut Hollywood Reporter ist die Premiere für den 14. April 2025 angesetzt. Unter der Regie von Danya Taymor erzählt das Stück eine humorvolle und zugleich tiefgründige Geschichte über eine Highschool-Klasse in Georgia, die sich mit Arthur Millers Klassiker "Hexenjagd" auseinandersetzt.

Das Stück "John Proctor Is the Villain" spielt an einer High School im ländlichen Georgia, wo eine Englischklasse Arthur Millers "Hexenjagd" liest. Ganz im Gegensatz zu der historischen Ernsthaftigkeit des Stücks sind die Schüler allerdings mehr mit jugendlicher Liebe, Sexualkunde und einigen Schulskandalen beschäftigt. Im Verlauf der Handlung fangen die Schüler an, die Darstellung John Proctors als Helden zu hinterfragen. Die Komödie verspricht eine aufregende Mischung aus Leidenschaft, Humor und popkulturellen Bezügen zu liefern.

Sadie entdeckte ihre Leidenschaft für die Schauspielerei bereits in jungen Jahren. Mit erst zehn Jahren gab sie ihr Broadway-Debüt im Musical "Annie", wo sie verschiedene Hauptrollen spielte. 2015 stand sie in "The Audience" als junge Königin Elizabeth II. auf der Bühne. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Rolle der Max Mayfield in "Stranger Things", die ihr weltweite Anerkennung einbrachte. Zudem spielte sie in Darren Aronofskys (55) "The Whale" und in Taylor Swifts (34) Kurzfilm "All Too Well". Trotz ihres jungen Alters gilt sie als eines der vielversprechendsten Talente ihrer Generation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Sink im November 2022

Anzeige Anzeige