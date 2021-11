Taylor Swift (31) war bereits 2019 in einen Streit über die Musikrechte an ihren Alben verwickelt. Die Sängerin entschied sich daraufhin, ihren gesamten musikalischen Katalog erneut aufzunehmen und neu zu veröffentlichen. Schon bald soll die Neuaufnahme ihres Albums "Red" auf den Markt kommen – zusätzlich bringt sie jetzt auch noch einen Kurzfilm heraus, in dem sie an der Seite von zwei großen Stars spielen wird.

Für ihren Song "All Too Well" hat Taylor etwas ganz Besonderes geplant: Die Musikerin veröffentlicht eine zehnminütige Version des Tracks mit einem dazugehörigen Kurzfilm. Auf Instagram gab sie ihren Fans nun einen ersten Einblick in den Streifen – die "Shake It Off"-Interpretin wird demnach zusammen mit der Stranger Things-Darstellerin Sadie Sink (19) und dem "Maze Runner"-Star Dylan O'Brien (30) vor der Kamera stehen. Die Regie zum Kurzfilm übernahm Taylor kurzerhand selbst.

Auf Twitter verliehen einige Fans ihrer Vorfreude auf das neue Projekt der Künstlerin Ausdruck: "Der Cast. Zehn Minuten. Taylor. Sadie. Dylan. Meisterwerk", schrieb ein User. Ein weiterer Nutzer schwärmte: "Du weißt, dass du ein toller Geschichtenerzähler und Songwriter bist, wenn du einen Kurzfilm aus der Story eines Songs machen kannst."

