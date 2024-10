Taylor Swift begeistert die Zuschauer in Miami im Regen

Taylor Swift (34) hat auf ihrer "Eras"-Tour schon einige Überraschungen hinnehmen müssen. Bei ihrem finalen Konzert in einer offenen Arena lieferte die Sängerin wie gewohnt ab – und das, obwohl es wie aus Eimern schüttete. Laut USA Today erklärte der Popstar seinen Fans während der Show am Sonntag: "Wir haben heute Abend ein ganz besonderes, einzigartiges Konzert, weil es durchgehend regnen wird." Für die "Mastermind"-Interpretin und ihre treuen Anhänger ist Regen ein gutes Omen. "Also Miami, habt ihr Lust, heute Abend mit mir im Regen zu tanzen?", fragte sie die 61.000 Zuschauer.

Die Fans vor Ort scheinen ebenso viel Spaß gehabt zu haben, wie ihr Idol. "Es war ein einmaliges Erlebnis, Taylor im Regen singen zu sehen!", schwärmte ein Fan nach der Show auf X. Auf der Bühne in Miami zeigte die Grammy-Gewinnerin auch einen neuen Bodysuit für ihr Reputation-Set. Das zeigt ein Foto des offiziellen Accounts der "Eras"-Tour. Der neue Look machte den Fans Hoffnungen auf eine besondere Ankündigung. "Ich dachte, wenn Taylor ein neues Reputation-Outfit vorstellt, würde das bedeuten, dass sie Reputation Taylor's Version' veröffentlicht. Damit lag ich wohl falsch – das andere Outfit ist wahrscheinlich einfach beschädigt", schrieb ein enttäuschter Fan im Netz.

Die "Eras"-Tour machte Taylor zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Stolze 940 Millionen Euro hat die 34-Jährige mit ihren Konzerten schon eingespielt. Mit ihrem Geld unterstützt die Freundin von Travis Kelce (35) viele wohltätige Organisationen. Zuletzt spendete sie umgerechnet 4,5 Millionen Euro an Feeding America, um Hurrikan-Opfer im Südosten der USA auf die Beine zu helfen. Dies bestätigte die Chefin der Stiftung, Claire Babineaux-Fontenot, auf Instagram.

Getty Images Taylor Swift bei ihrem Konzert in den Niederlanden

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

