Taylor Swift spendet fünf Millionen Dollar an Hurrikan-Opfer

Taylor Swift (34) beweist einmal mehr, dass ihr Engagement weit über die Musik hinausreicht. Die Musikerin hat fünf Millionen Dollar (umgerechnet 4.533.000 Euro) an die Organisation Feeding America gespendet, die den Hurrikan-Opfern im Südosten der USA hilft. Wie die Chefin der Stiftung, Claire Babineaux-Fontenot, auf Instagram schreibt, können mit der Geldspende die Menschen vor Ort mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und wichtigen Vorräten versorgt werden. Die Atlantikküste von Florida wurde erst vor rund zwei Wochen von Hurrikan Helene verwüstet, nun wütet dort Hurrikan Milton. Viele Bewohner sind von der Zerstörung betroffen und haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Claire Babineaux-Fontenot zeigt sich sehr dankbar für die großzügige Spende der 34-Jährigen. "Vielen Dank, Taylor, dass du uns unterstützt und Gemeinden in Not hilfst. [...] Dieser Beitrag wird den Gemeinden helfen, sich wieder aufzubauen und zu erholen", heißt es in ihrem Statement. In wenigen Wochen soll die "Fearless"-Interpretin mit ihrer "The Eras"-Tournee in Miami auf der Bühne stehen. Trotz der Zerstörungen in der Region gibt es bisher keine Informationen über eventuelle Verschiebungen dieser Konzerte.

Die mehrfach preisgekrönte Sängerin ist bekannt für ihre Großzügigkeit und Spendenbereitschaft. Im Dezember 2023 spendete sie eine Million Dollar an den Tennessee Emergency Response Fund, um die Opfer von Tornados in Tennessee zu unterstützen. Im Februar 2024 half sie mit einer Spende von 100.000 Dollar der Familie eines verstorbenen Fans der Kansas City Chiefs, der bei einer Parade tödlich verletzt wurde. Außerdem spendete sie in vielen Städten, in denen sie im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour auftrat, große Summen an Organisationen für Hilfsbedürftige.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

