TV-Star Katie Price gesteht: Männer sind ihr "Untergang"

In den vergangenen Jahren wurde Katie Price (46) schon mit dem einen oder anderen Mann in Verbindung gebracht – das tat dem ehemaligen Boxenluder aber nicht immer gut, wie sie jetzt im "The Louis Theroux Podcast" selbst zugibt. "Mein Untergang – ich musste das alles in der Therapie lernen – sind die Männer, weil ich von einem zum anderen springe. Ich brauche diese Bedürftigkeit und dann lande ich in einer toxischen Beziehung, einem Narzissten oder Gaslighting", so die Ex von Peter Andre (51).

Mittlerweile habe die 46-Jährige gelernt, dass sie sich "die falschen Männer ausgesucht" habe, sie könne sich nun ihre eigenen "Grenzen setzen". "Ich war noch nie in einer normalen, gesunden Beziehung. [...] ich bin abgezockt worden, ich bin übergangen worden. Die Leute haben meine Freundlichkeit als Schwäche ausgenutzt. Ich habe den tiefsten Punkt in meinem Leben erreicht, den ich jemals hätte erreichen können... Ich musste einen kompletten Kreislauf durchlaufen und ich bin jetzt so positiv, dass ich zurückblicke und es macht mich krank, wie ich war", stellt Katie ebenfalls in der Podcast-Folge klar.

Was wohl John Joe Slater von den Worten der Reality-TV-Bekanntheit hält? Denn eigentlich sind der Hottie und Katie seit einigen Monaten ein Paar – sogar ein gemeinsames Kind wollen die beiden bekommen! "Katie und JJ haben sich mit Experten einer IVF-Klinik getroffen, die ihr gesagt haben, dass sie eine Chance hat, Kinder zu bekommen, trotz ihrer minderwertigen Eizellen und ihres Alters", behauptete ein Insider laut Closer.

Instagram / katieprice Katie Price, Model

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

