Verdient? Das meint Patricia Blanco zu Leylas Promi-BB-Sieg

Leyla Lahouar (28) hat Grund zur Freude: Die Fernsehbekanntheit ging am Montagabend als Siegerin der aktuellen Staffel von Promi Big Brother hervor! Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudert jetzt Patricia Blanco (53) als großer Fan und einstige Kandidatin des Formats offen aus, was sie von der glücklichen Gewinnerin hält. Die Reality-TV-Bekanntheit muss nicht lange überlegen, sondern kommt direkt ins Schwärmen: "Ich fand geil, dass sie gewonnen hat."

Im Laufe ihrer Ausführungen kristallisiert sich heraus, wie sympathisch Patricia die 28-Jährige findet: "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Leyla so was von zuckersüß finde!" Sie betont, wie fantastisch es sei, dass Leyla "ihr Ding durchgezogen" hat. Von der Verlobung von Leyla und ihrem Partner Mike Heiter (32) im Live-TV ist die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (87) auch schwer begeistert. Auf die Frage hin, ob sie selbst ebenfalls einen Antrag im Fernsehen annehmen würde, antwortet sie prompt: "Ja, ich nehme Heiratsanträge überall an – im Fernsehen, im Wald, einfach überall."

Nicht nur Patricia freut sich wahnsinnig über den Sieg der beliebten Medienpersönlichkeit, sondern auch zahlreiche User im Netz feiern Leylas Erfolg in der spannenden Sendung! Auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats überhäuften sich kurz nach der Bekanntgabe geradezu die Glückwünsche und Lobeshymnen von begeisterten Fans der Show. So lautete beispielsweise einer der Kommentare: "Oh mein Gott, du hast es so verdient. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du bist so eine tolle Person!"

Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

