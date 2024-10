Viel Willensstärke: Anna-Carina Woitschack im Eisbad-Fieber

"Ihr wisst ja, ich liebe Challenges", schrieb die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (31) unter ihr Video auf Instagram, während sie unbekleidet in ein eiskaltes Schwimmbecken mitten in den Bergen stieg. Als Info gab die Sängerin unter ihrem Beitrag den Tipp, dass Eisbaden die Willensstärke fördere. Den ganzen Prozess teilte Anna-Carina auf ihrem Account, auf dem sie vergangene Woche das Eisbaden schon mal auf ihrem Balkon testete. Darunter schrieb sie: "Viele Grüße vom Eisbaden auf Balkonien".

Ihre Fans zeigten sich durchweg begeistert: "Ich klappere schon bei dem Gedanken mit den Knochen, aber du bist mutig, einfach eine klasse Frau. Ich freue mich, dass es dir so gut geht." Andere Follower teilen ihre Erfahrungen mit Anna in den Kommentaren: "Genau, alles eine Sache der Einstellung! Den inneren Schweinehund überwinden, es kann ja nichts passieren! Ich bade in der Ostsee immer im Frühling an. Dieses Jahr war es im März bei neun Grad Wassertemperatur. Das Gefühl danach ist herrlich!"

Neben ihrer Willensstärke setzte Anna-Carina ebenfalls mit ihrem Auftritt in der September-Ausgabe des Playboys ein Zeichen. Auch hier zeigte sich die 31-Jährige ohne jegliche Kleidung mit der Message, dass man sich selbst so lieben sollte, wie man ist. "Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe. Ich war lange vom Erwartungsdruck beeinflusst, der von außen kam, und hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist", plauderte sie im Playboy-Interview aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anzeige Anzeige