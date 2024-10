Promi-BB-Daniel gesteht unter Träne seine Existenzangst

Bei Daniel Lopes (47) brechen nun alle Dämme – denn der frühere DSDS-Star hat mit großen Existenzängsten zu kämpfen. Das verrät der Sänger bei Promi Big Brother und kann dabei seine Tränen kaum zurückhalten. Im Gespräch mit Bea Peters (42) gibt er zu, seine Familie sehr zu vermissen – im Sprechzimmer platzt es dann jedoch aus ihm heraus. "Das Preisgeld wäre mir schon wichtig. Wenn man gerade nicht erfolgreich ist, ist das schwer zuzugeben. Ich möchte wieder stark sein, und das ist manchmal anstrengend", gibt er offen zu.

Vor allem die Last, seine Liebsten zu versorgen, erdrückt ihn fast. "Ich will mich manchmal einfach nur ein bisschen ausruhen, aber ich muss immer für meine Familie da sein, und das ist nicht immer einfach. Ich verdiene nicht so viel und ich hab nicht jeden Monat einen Auftritt." Mal laufe es gut für ihn, mal nicht so. "Und wenn man mich gefragt hat, warum ich bei 'Promi Big Brother' mitmache, sage ich: In erster Linie, um meiner Familie zu helfen, das ist für mich das Wichtigste", erklärt er weiter emotional.

Das ist nicht die erste private Story, die der Musiker im Container auspackt. Bereits in der ersten Woche plauderte Daniel über seine Zeit in Brasilien – denn aufgrund seines damaligen Managers sei er ausgewandert. "Mein Management war ziemlich kriminell. Ich habe meine Gage nicht bekommen und so weiter", verriet er offen. Als er aus seinem Vertrag aussteigen wollte, habe er Morddrohungen erhalten und sei daraufhin ausgewandert.

Joyn / Benedikt Müller Daniel Lopes, "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes singt

