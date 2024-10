Adrian ist nach "Temptation Island"-Lagerfeuer enttäuscht

Das erste Lagerfeuer bei Temptation Island V.I.P. sorgt bei Adrian Alian (28) bereits für reichlich Spannung. Die Beziehung zwischen dem Realitystar und seiner Freundin Rebecca Ries ist ohnehin schon vorbelastet, da er in der Vergangenheit untreu war. Das erste Lagerfeuer-Video, das Moderatorin Lola Weippert (28) Adrian vorspielt, zeigt, wie sie über ihre Sicht der Dinge bezüglich der Beziehungsproblematiken spricht. Das Reality-Sternchen bezeichnet sich selbst darin als den stärkeren Part der Beziehung und stellt ihren Partner als "zu emotional" dar. Zudem berichtet sie den Verführern offen von ihren Zweifeln gegenüber Adrians Mutter: Sie glaubt nämlich, dass die Mama ihres Freundes nicht sonderlich viel für sie übrig hat. Für Adrian ist das ein Schock: "Ich bin enttäuscht, dass Rebecca so ekelhaft über meine Familie redet, und ich bin enttäuscht, dass ich es einfach nicht früher erkannt hab."

Doch das war nicht alles: Auch der Clip von Rebeccas Annäherungsversuch bei Verführer Gök lässt Adrian nicht kalt. Der Bachelor in Paradise-Star vermutet sogar: "Sie will mir einen reinwürgen für das, was ich getan hab". Adrian sehe zwar ein, dass sein Seitensprung falsch gewesen sei, jedoch ist er der Meinung, dass Rebecca ihn dafür "jetzt nicht mein Leben lang dafür büßen zu lassen" braucht.

Vor allem die Worte über seine Mutter hallen bei Adrian nach. Doch was hat Rebecca überhaupt gesagt? Im Gespräch mit einem Verführer gestand das Reality-Sternchen, dass sie das Gefühl nicht loswerde, Adrians Mutter spiele ihr etwas vor. Rebecca empfand, dass die Mutter sehr viel Einfluss auf Adrian habe, und beschrieb sie als eifersüchtig. "Wenn er bei mir war in der Anfangszeit, da hat sie sich Sachen einfallen lassen, damit er nach Hause kommt", behauptete die Brünette sogar.

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2023

