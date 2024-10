Ariana Grande entschuldigt sich bei Elvira für Foto-Absage

Sängerin Ariana Grande (31) hat auf Instagram Stellung zu einem Vorfall bezogen, der kürzlich im Internet heiß diskutiert wurde. Cassandra Peterson (73), die in den USA als Kunstfigur "Elvira" bekannt ist, beschuldigte Ariana, bei einem Event extrem unhöflich zu ihr gewesen zu sein. Dies veranlasste Ariana nun, sich ebenfalls dazu zu äußern und Licht ins Dunkel zu bringen. Die Sängerin erklärte, dass sie sich nicht an das Treffen erinnert. Sie habe an diesem Tag eine Panikattacke erlitten und sah sich gezwungen, die Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig zu verlassen.

Der besagte Vorfall ereignete sich angeblich vor etwa sieben Jahren, als die 31-Jährige mit rund 20 Familienmitgliedern und Freunden eine der Shows der Schauspielerin besuchte. Cassandra erklärte, sie sei gefragt worden, ob sie mit der Gruppe ein paar Fotos schießen würde, was sie prompt tat. Als sie später allerdings selbst um ein gemeinsames Bild mit Ariana bat, habe sie eine patzige Absage kassiert. Auch heute noch lässt Cassandra diese enttäuschende Begegnung mit dem Weltstar offenbar nicht los. So teilte sie erst kürzlich wieder einen Bericht darüber in den sozialen Medien und befeuerte damit die Diskussionen so sehr, bis sich Ariana schließlich zu einer Stellungnahme genötigt sah.

Ariana betonte in ihrer Antwort auf Instagram, dass ihr die gesamte Situation leid tue und es keinesfalls ihre Absicht gewesen sei, die 73-Jährige oder andere Personen mit ihrem Verhalten zu verletzen. Trotz des Vorfalls und des öffentlichen Nachtretens unterstrich die "One last Time"-Interpretin ihren Respekt gegenüber Cassandra, indem sie sie als "unsere Halloween-Königin" bezeichnete und versicherte, dass von ihrer Seite kein Groll besteht.

Getty Images Ariana Grande, Popstar

Getty Images Cassandra Peterson im September 2019 in Los Angeles

