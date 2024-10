Auftritt im Regen: Travis Kelce beeindruckt von Taylor Swift

Travis Kelce (35) lobte seine Freundin Taylor Swift (34) dafür, dass sie bei ihren Eras Tour-Konzerten im Hard Rock Stadium in Miami trotz strömenden Regens durchhielt. "Ein großes Lob an Tay Tay, dass sie die Shows im Regen gemeistert hat", sagte der NFL-Star in der aktuellen Folge seines Podcasts "New Heights". Sein Bruder Jason Kelce (36), der das Konzert am Freitag gemeinsam mit seiner Mama Donna Kelce (72), seiner Frau Kylie Kelce (32) und seinen ältesten Töchtern Wyatt (5) und Elliotte (3) besuchte, berichtete begeistert von der besonderen Atmosphäre, die der Regen schuf. "Dieses Miami-Konzert war unglaublich", schwärmte Jason. "Ich habe dir mitten im Konzert geschrieben: 'Tay rockt es trotz des Regens total.'"

Travis, der nicht dabei sein konnte, weil er für seine Mannschaft, die Kansas City Chiefs, auf dem Spielfeld stand, zeigte sich enttäuscht darüber, das Konzert seiner Freundin verpasst zu haben. "Das Miami-Stadion war einfach auf einem ganz anderen Level und [...] ich wünschte, ich wäre dort gewesen", klagte er in dem Podcast.

Die Fans waren nach dem Konzert im Regen ebenfalls total aus dem Häuschen. "Es war ein einmaliges Erlebnis, Taylor im Regen singen zu sehen!", schwärmte ein Fan nach der Show auf X und ein anderer meinte: "Taylor Swifts Performance ist im Regen noch leidenschaftlicher."

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Getty Images Taylor Swift in Sydney, November 2018

