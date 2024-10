Camila Cabello überrascht in sexy Outfit bei Doja-Cat-Party

Camila Cabello sorgte für Aufsehen, als sie am Montagabend auf Doja Cats (29) Geburtstagsfeier in West Hollywood erschien. Wie neuste Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, präsentierte sich die "He Knows"-Interpretin bei der Party in einem transparenten schwarzen Minikleid, das ihre Kurven betonte und kaum etwas der Fantasie überließ. Dazu kombinierte die Sängerin durchsichtige Handschuhe und schwarze Designer-Heels. Ihr Haar trug die 27-Jährige gewohnt dunkel, mittellang und mit einem Pony.

Zu ihrer braunen Mähne kehrte Camila erst Anfang Oktober zurück. In den vergangenen Monaten hatte sie sich etwas Abwechslung gegönnt. So überraschte sie ihre Fans beispielsweise zu Beginn des Jahres mit einer regelrechten Typveränderung: Von ihrem typischen Latina-Look mit braunem, fast schwarzem Haar wechselte sie farblich zu einer Frisur in aufregendem Platinblond. Daran hatte sich die gebürtige Kubanerin nach mehreren Monaten wohl aber sattgesehen. Auf der Paris Fashion Week im September trug die Beauty ihr Haar dann aber doch wieder dunkel, dieses Mal aber als Bob.

Camila war aber selbstverständlich nicht der einzige Gast auf Dojas Feier, der mit einem sexy Look brillierte. Das Geburtstagskind selbst bekleidete sich getreu ihres All-Black-Mottos mit einem schwarzen Ledermantel, einem Mesh-Kleid sowie Feder-High-Heels. Auch das Bieber-Ehepaar war anwesend und hielt sich an den Dresscode. Justin (30) entschied sich für einen dunklen Zweiteiler mit einer passenden pelzigen Jacke und auffälligen Boots. Ehefrau Hailey (27) trug ein eng anliegendes Kleid und ebenfalls einen langen Ledermantel.

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Doja Cat, September 2024

