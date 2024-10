Gigi Birofio will am liebsten nächstes Jahr Vater werden

Bereits in der zweiten Folge von Love Island VIP verriet Luigi Birofio (25), dass er schon bald Vater werden möchte. Im Gespräch mit Bild legt der Reality-TV-Hottie nun nach. "Ich hätte voll gerne eine kleine Tochter. Am liebsten würde ich schon nächstes Jahr Papa werden. Aber dafür fehlt mir noch die passende Frau. Vielleicht finde ich die ja bei 'Love Island VIP'". Eine bestimmte Vorstellung, wie die Mutter seiner Tochter sein soll, hat Gigi nicht: "Mir ist völlig egal, ob meine künftige Freundin prominent ist oder nicht. Ich habe schon im Hinterkopf, dass sie vielleicht mit mir nur etwas anfängt, weil ich bekannt bin. Aber ich kann es nicht ändern. Ich stehe ja auf kurvige Frauen."

Auch an Sylvie Meis (46), der Moderatorin der Kuppelshow, hat Gigi Gefallen gefunden. "Wenn Sylvie ein paar Kilo mehr hätte, fände ich die auch sehr heiß", erklärt der TV-Casanova. In den ersten Folgen geht der 25-Jährige allerdings auf Tuchfühlung mit Yeliz Koc (30). Die beiden teilen sich in der ersten Nacht das Bett und flirten, was das Zeug hält.

Die Schäkerei zwischen den beiden ist Yeliz' ehemaliger Flamme Yasin Mohamed (33) allerdings ein Dorn im Auge. Während Gigi die Hand der 30-Jährigen massierte, jammerte der Münchner vor sich hin: "Das ist halt jetzt schon einfach hart. Vor meinen Augen!" Vor rund einem Jahr dateten sich Yeliz und Yasin für einige Zeit – es kam aber zum Kontaktabbruch. Trotz der gescheiterten Romanze kommen die beiden jedoch gut miteinander aus.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Marcellino Kremers, Luigi Birofio und Yeliz Koc, Love Island VIP 2024

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

