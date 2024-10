"Love Island V.I.P."-Gigi Birofio möchte bald Vater werden

Sind die wilden Zeiten von Gigi Birofio (25) etwa vorbei? Eigentlich kennt man den jungen Italiener als Frauenheld Nummer eins – mit seinen Flirtereien meinte er es in der Vergangenheit nicht immer ernst. Bei Love Island V.I.P. soll jetzt aber alles anders sein – jedenfalls spuckt er bereits beim Einzug in die Villa große Töne. "Ich bin bereit, mich zu öffnen", betont er. Als Chiara Fröhlich (26) nachhakt, was der Grund für seinen Sinneswandel sei, erklärt er: "Weil ich bald eine Familie gründen muss. Ich will nächstes Jahr eine Tochter."

Der Entschluss des 25-Jährigen scheint festzustehen: "Ich will Papa werden." Ist Gigi aber wirklich bereit für die große Liebe, mit der er eine Familie gründet? Chiara ist sich da nicht so sicher. "Ich glaube, dass Gigi gerade in so einer Phase seines Lebens ist, in der er sich selbst findet", überlegt sie, traut dem Braten aber nicht so ganz: "Ich weiß jetzt nicht, ob er direkt ein Baby braucht." Zudem merkt die Ex von Lukas Baltruschat (30) an, dass er dafür ja erst einmal die richtige Partnerin finden müsse.

Genau das ist aber ja schließlich das Ziel auf der Liebesinsel: Die Promis sollen ihr Herz öffnen und sich im besten Fall sogar verlieben. Für Gigi wäre es die dritte ernsthafte Beziehung, die der Casanova in der Öffentlichkeit führt. 2020 lernte er bei Ex on the Beach Michelle Daniaux kennen. Zunächst wirkten sie wie das Traumpaar schlechthin – ihre On-off-Beziehung endete jedoch nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Temptation Island V.I.P.. Danach schwebte er mit Are You The One – Reality Stars in Love-Dana Feist auf Wolke sieben – die Beauty trennte sich aber vor knapp einem Jahr von dem 25-Jährigen.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

