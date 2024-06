Erste Trennung von J.Lo und Ben: Hatte Jane Fonda Vorahnung?

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) waren bereits Anfang der 2000er-Jahre ein Paar – die Beziehung zerbrach jedoch. J.Los "Das Schwiegermonster"-Co-Star Jane Fonda (86) soll sie davor gewarnt haben. Wie sie gegenüber Mirror berichtet, sei das Paar 2004 bei den Dreharbeiten schon ein großes Thema gewesen. "Zuallererst möchte ich dir sagen, dass ich nicht genau weiß, warum, aber ich fühle mich in dich und Ben verliebt und ich möchte wirklich, dass das funktioniert", sagte Jane damals zu der Sängerin. Doch sie hatte eine Sorge: "Es fühlt sich zu sehr so an, als würdest du versuchen, etwas zu beweisen, anstatt es einfach zu leben." Dass man die beiden auf "jedem zweiten Foto" küssend und kuschelnd gesehen habe, habe Jane für kein gutes Zeichen gehalten.

Nachdem sich J.Lo und Ben 2004 getrennt hatte, fanden sie 2021 wieder zusammen. Im Juli 2022 hatten sich die "Jenny from the Block"-Interpretin und der "Batman"-Darsteller das Jawort gegeben. Doch nun soll das Paar wieder kurz vor einer Trennung stehen. Da es zwischen den beiden schon seit geraumer Zeit kriseln soll, sollen sie bereits getrennt voneinander leben, wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight berichtete: "Jen und Ben nehmen weiterhin Abstand voneinander. Sie haben schon seit ein paar Monaten Probleme und versuchen, die Dinge allein zu regeln."

Grund zur Annahme, dass das Paar vor einem erneuten Liebes-Aus stehen soll, seien verschiedene Probleme, die sie wohl nicht gemeinsam lösen können. Zwar versuche Jennifer bereits seit Monaten, "die Dinge wieder ins Lot zu bringen", doch wolle das wohl nicht so richtig funktionieren. Aufgrund dessen soll bereits das Thema Scheidung zur Sprache gekommen sein, wie ein weiterer Informant wissen will. "Sie können sich nicht einigen [und] haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Janes damalige Sorgen nachvollziehen? Ja, total. Und das gleiche Problem scheinen sie heute wieder zu haben. Nee, nicht wirklich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de