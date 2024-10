Liam Paynes "gute Fee" Denise Lewis zollt bewegenden Tribut

Denise Lewis hat nach dem tragischen Tod von Liam Payne (✝31) einen bewegenden Tribut an den Sänger geschrieben. Die Frau von Liams früheren Manager teilte am Dienstag auf Instagram eine emotionale Nachricht mit einer Sammlung von Fotos von ihr und dem Musiker. Denise, die von vielen als Liams "gute Fee" angesehen wurde, dankte ihm dafür, dass er "so liebevoll mit ihren Kindern war." Außerdem betonte sie, dass der One Direction-Star "mehr geliebt wurde, als er ahnen konnte".

Denises Ehemann Steve Finan war über mehrere Jahre hinweg Liams Manager. Die Ex-Olympiakämpferin stand dem 31-Jährigen in einigen seiner schwierigsten Zeiten zur Seite – einschließlich seines Zerwürfnisses mit seiner Ex-Freundin Cheryl Cole (41). Oft blieb Liam in dem Zuhause des Ehepaars, während die beiden versuchten, ihm bei seiner Nüchternheit zu helfen. In ihrem Tribut schrieb Denise: "Ich weiß, dass es real ist und Du nicht zurückkommen wirst. Also hier an Dich – an das wahre Du: freundlich, lustig, nervig, albern, aber talentierter, als Du glaubtest."

Liam verstarb am letzten Mittwoch in Buenos Aires. Er stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels. Eine spätere Autopsie zeigte, dass das Gesangstalent zum Zeitpunkt seines Todes ein Gemisch aus mehreren Drogen in seinem Körper hatte. Laut ABC ergaben dies die ersten Ergebnisse eines toxikologischen Tests. Die Untersuchungen an dem Leichnam des Verstorbenen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Daher kann Liams Körper nicht nach London überführt werden, was vor allem für die Familie des Briten eine erhebliche Belastung darstellt.

Instagram / realdeniselewis Ex-Olympiakämpferin Denise Lewis und Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne am 20. Januar 2023 in Dubai bei einer Eröffnung eines Ultra-Luxus-Resorts

