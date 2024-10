So kommen die Fame-Fighting-Stars Wale und Tobias in Form

Die Realitystars Tobias Pietrek und Walentina Doronina (24) bereiten sich intensiv auf das große Boxspektakel Fame Fighting 2 am 9. November vor. Im Rahmen ihrer Vorbereitung geben sie exklusive Einblicke in ihre persönlichen Fitness- und Ernährungstipps, die nicht nur die Pfunde purzeln lassen, sondern auch Spaß machen sollen. Neben harter Arbeit im Fitnessstudio setzen sie nämlich auch auf andere Methoden, um in Topform zu kommen und ihren Gegnern im Ring die Stirn zu bieten. Während Tobias im Gespräch mit der Bild betont, dass es wichtig sei, weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als man verbraucht, schwört Walentina zusätzlich auf unkonventionelle Methoden wie Aufenthalte in der Kältekammer und Sauna, um den Kalorienverbrauch zu steigern.

Tobias setzt für eine erfolgreiche Diät auf vier essenzielle Elemente: tägliche Bewegung mit mindestens 10.000 Schritten, der vollständige Verzicht auf Industriezucker sowie Fast Food und keine zuckerhaltigen Getränke. Als gesunde Snacks empfiehlt er eine Handvoll Nüsse oder einen kalorienarmen Beeren-Mix. Auch regelmäßige Workouts mit Übungen wie Liegestütze, Planks, Sit-ups und dem Training mit Gewichten im Fitnessstudio gehören zu seinem Programm. Walentina hingegen hebt die Wirkung von Eisbad-Sitzungen als effektive Möglichkeit hervor, um bis zu 800 Kalorien pro Sitzung zu verbrennen, und setzt zudem auf regelmäßige Saunagänge. Außerdem empfiehlt die Blondine, den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen – etwa durch regelmäßige Cardio-Einheiten beim Sex: "Viel Sex! Endorphine sind wichtig, um glücklich zu sein – und man hat zusätzlich noch eine schöne Cardio-Einheit."

Neben Walentina und Tobias wagen sich noch viele weitere Persönlichkeiten aus dem deutschen Reality-TV in den Boxring. Während Walentina sich mit Hati Suarez messen wird, trifft Tobias auf Juliano Fernandez. Außerdem wagen sich in den Ring: Diogo Sangre (30) gegen Bobby Chamberz, Jonathan Steinig (29) gegen Tommy Pedroni (29), Aleksandar Petrovic (33) gegen Chris Broy (35), Eric Stehfest (35) gegen Marvin Manson sowie Max Wilschrey (28) gegen Bocc Özsu. In der Riege der Frauen stellen sich noch Emmy Russ (25) und Evanthia Benetatou (32) der sportlichen Herausforderung.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige