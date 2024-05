Jenelle Evans beantragt einstweilige Verfügung gegen Ex

Nachdem immer wieder Misshandlungsvorwürfe erhoben wurden, gaben Jenelle Evans (32) und David Eason vor wenigen Wochen das Ende ihrer sechsjährigen Ehe bekannt. Nun sorgt das einstige Paar erneut mit Schlagzeilen für Aufmerksamkeit: Wie The Sun jetzt berichtet, hat Jenelle vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex beantragt. Neben dem sechsmonatigen Kontaktverbot zu ihr und ihren Kindern fordert die Teen Mom-Bekanntheit außerdem, dass David in den sozialen Medien nichts über sie postet oder die Kinder in der Schule besucht. Auch soll David im Zuge dessen seine Schusswaffen abgeben.

Die 32-Jährige erhob in den vergangenen Monaten schwere Vorwürfe gegen ihren Ex: Neben der mehrfachen Tötung von Hunden soll David den Teenager Jace (14), Jenelles Sohn aus einer vorherigen Beziehung, körperlich misshandelt haben. Dass seine Mama ihrem Mann endgültig den Laufpass gegeben hat, soll Jace überglücklich machen. "Jace ist nun überglücklich, dass Jenelle es dieses Mal wirklich ernst mit der Trennung zu meinen scheint. Es ist ein großer Befreiungsschlag für ihn, nach allem, was er in den vergangenen Monaten durchgemacht hat", verriet eine Quelle bereits gegenüber dem Medium.

Auch will der 14-Jährige jetzt gegen David vor Gericht aussagen, wie ein weiterer Informant gegenüber OK! offenbarte: "Er kann es kaum erwarten, in den Zeugenstand zu treten. Er hasst David." Es sollen bereits Gespräche mit Jace und einem Staatsanwalt stattgefunden haben, um ihn auf das kommende Gerichtsverfahren vorzubereiten. Bisher ist öffentlich aber noch nicht bekannt, wann die Verhandlung stattfindet.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner David Eason und ihren Kindern

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason im März 2023

