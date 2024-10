Das bringt König Charles seinen Enkeln aus Australien mit

König Charles (75) und Königin Camilla (77) sind momentan auf einer Reise durch Australien und Samoa unterwegs und haben dabei ihre Familie stets im Herzen: Wie unter anderem GB News berichtete, besuchte das royale Ehepaar am vergangenen Sonntag einen Gottesdienst in der St. Thomas's Anglican Church in Sydney. Bevor sie die Kirche verließen, wurden sie von Gemeindemitgliedern überrascht, die ihnen liebevolle Geschenke für ihre Enkelkinder George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) mit auf den Weg gaben: einen Rugbyball, einen Cricketball und ein kuscheliges Koala-Plüschtier.

Diese Geschenke passen perfekt zu Georges Interessen, da er als Fan von Rugby, Cricket und Fußball bekannt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass der junge Prinz ein Geschenk von Down Under erhält. Während der Australienreise seiner Eltern Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) im Jahr 2014 bekam George, damals noch ein Baby, einen Plüschwombat geschenkt.

Interessanterweise ist der Wombat nicht nur ein Geschenk für George gewesen, sondern spielt auch in der Familiengeschichte eine Rolle: Der Spitzname "Wombat" wurde William von seinen Eltern, König Charles und Prinzessin Diana (✝36), während ihrer Australien-Tour im Jahr 1983 mitgegeben.

Getty Images König Charles III. mit Prinz William und Prinz George

Getty Images Britische Königsfamilie nach Trooping-the-Colour-Parade

