Fans amüsiert: John crasht Chrissy Teigens Halloween-Clip

Chrissy Teigen (38) hat ihren Fans mit ihrem neuesten Video auf Instagram mal wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das Model schlüpft in dem Clip in die Rolle der Horrorfilm-Figur Michael Myers und führt ironischerweise eine Beauty-Routine vor – aber es ist insbesondere der unscheinbare Nebendarsteller, der für einen Lacher sorgt. In einer Szene kriecht kein Geringerer als Ehemann John Legend (45) nur mit einem Handtuch bedeckt im Hintergrund durchs Bild. Wahrscheinlich plante der Sänger, sich auf diese Art unsichtbar zu machen – vergeblich. Doch ihren Fans gefällt es: "Haha, John im Hintergrund" und "Es tut mir leid, aber ich hörte auf zuzuhören, als ich John in seinem Handtuch über den Boden kriechen sah", lauten beispielsweise zwei User-Kommentare neben unzähligen lachenden Emojis.

Dass Chrissy aktuell voll im Halloween-Fieber ist, zeigte sie schon vor einigen Tagen. Die vierfache Mama teilte eine Reihe Bilder auf ihrem Instagram-Account, auf denen unter anderem ihre Kids in schaurig-schönen Verkleidungen zu sehen sind. In einem teils schwarzen, teils rot-weiß gestreiften Kostüm, mit roter Nase und geschminktem Gesicht sowie einem roten Luftballon in der Hand posiert Tochter Luna als unheimlicher Clown. Die Verkleidung von Sohnemann Miles fiel ein bisschen weniger gruselig aus: Der Kleine spazierte mit einem "Among Us"-Anzug durch die Straßen.

Chrissy begeistert ihre Fans regelmäßig mit ihrem Sinn für Humor – den teilt sie glücklicherweise mit ihrem Ehegatten, wie sie kürzlich in einem Interview mit US Weekly schwärmte. "Wir sind wirklich beste Freunde. Wir mögen es, zusammen zu sein, und wir haben den gleichen Sinn für Humor", erzählte die 38-Jährige. Genau das mache den "All Of Me"-Interpreten in ihren Augen so besonders. Zudem könne sie von John viel lernen: "Ich sage ihm oft, dass er eigentlich Lehrer hätte werden sollen. Er hat eine unglaubliche Art, komplizierte Dinge einfach und unterhaltsam zu erklären."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2024

Instagram / chrissyteigen Luna, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend, im Oktober 2024

