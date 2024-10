Chrissy Teigen verzaubert mit goldigen Halloweenbildern

So schaurig-schön kann Halloween sein! Chrissy Teigen (38) teilt passend zur Gruselsaison auf Instagram eine Reihe süßer Familienschnappschüsse mit Ehemann John Legend (45) und den gemeinsamen Kindern Luna Simone (8), Miles Theodore (6), Esti Maxine (1) und Nesthäkchen Wren Alexander (1). Eines der Fotos zeigt den kleinen Wren, wie er, gekleidet in graue Latzhosen und ein orangefarbenes T-Shirt, auf einem Kürbis thront und in die Kamera lächelt. Luna verkleidete sich als unheimlicher Clown, während Miles in seinem aufgeblasenen "Among Us"-Anzug durch die Gegend watschelte: In einem Video ruft er fröhlich "Ich bin unterwegs", während er in seinem voluminösen Kostüm große Schritte macht.

Aber auch auf dem Heimweg schien das Gespann eine Menge Spaß gehabt zu haben: Chrissy amüsierte sich besonders über Miles' Kostüm, als dieses zusammengesunken auf dem Rücksitz ihres Autos lag. "Miles, der im Sicherheitsgurt zusammengefallen ist, bringt mich einfach zum Lachen", kommentierte sie den Beitrag. Neben diesem niedlichen Moment gab es auch Bilder von einem fröhlichen Familienausflug nach Disneyland. Auf dem ersten Foto der Reihe strahlt die Model-Mama über das ganze Gesicht, während sie hinter der kleinen Esti auf einem Karussellpferd sitzt. Ein besonders drolliges Video zeigt die Einjährige beim ausgelassenen Spielen mit Seifenblasen. Töchterchen Luna wurde zudem in einem pinken Micky-Maus-Pullover und mit Minnie-Maus-Ohren abgelichtet. Ihr kleiner Bruder Miles trug einen dazu passenden grauen Trainingsanzug mit Micky-Muster.

In einem Interview mit People, berichtete Chrissy kürzlich von der Kostümwahl ihrer Kinder. "Wir lieben Halloween. Mittlerweile dreht sich alles um Kinder-Halloween. Ich mag die Kinderpartys sogar lieber, weil sie so bezaubernd sind und tagsüber stattfinden", erklärte sie und fügte schmunzelnd hinzu, dass sie es möge, danach schön früh ins Bett gehen zu können. Die Influencerin fuhr fort: "Meine Kinder kennen die Familienkostüme, die ich vorschlage, gar nicht. Ich habe ihnen ein paar Ideen vorgestellt und sie meinten nur: 'Wer ist das?'" Ihr Sohn wolle beispielsweise unbedingt als Marshmello gehen, weil er gerade total "besessen" von dem DJ sei: "Und ich denke mir: 'Die Familienkostüme sind wohl nicht mehr angesagt.'" Aber zumindest bei den ganz Kleinen könne man noch mitbestimmen: "Man kann die Babys tragen lassen, was immer man will", scherzte sie.

Instagram / chrissyteigen Wren Alexander Stephens, Sohn von Chrissy Teigen

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im August 2024

