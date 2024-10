Früheres Model erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen Donald Trump

Stacey Williams, ein ehemaliges Model, erhebt schwere Vorwürfe gegen Donald Trump (78). Die heute 56-Jährige behauptet, dass sie der Politiker unsittlich berührt haben soll. Die mutmaßliche Belästigung habe Monate nach ihrer ersten Begegnung im Jahr 1992 stattgefunden, als sie dem ehemaligen US-Präsidenten durch den umstrittenen Geschäftsmann Jeffrey Epstein (✝66) vorgestellt worden sei. In einem Video auf X schildert Stacey: "Trump zog mich an sich und begann, mich zu befummelt. Er legte seine Hände auf meine Brüste, Taille und meinen Hintern – ich erstarrte."

Nach dem vermeintlichen Übergriff habe sie bemerkt, wie Trump und Epstein, den Stacey damals datete, sich gegenseitig anlächelten. "Ich war zutiefst verwirrt über das, was passiert war", erklärt sie weiter in dem Video. Später habe Epstein Stacey sogar kritisiert und gefragt: "Warum hast du das getan?" Noch im selben Jahr habe die US-Amerikanerin eine Postkarte von Trump erhalten, auf der gestanden haben soll: "Stacey – dein Zuhause fernab der Heimat. In Liebe, Donald."

Gegenüber People wies der Geschäftsmann die Vorwürfe von sich. "Diese Anschuldigungen, die von einem ehemaligen Aktivisten von Barack Obama (63) erhoben und zwei Wochen vor der Wahl in einem Wahlkampfaufruf von Kamala Harris (60) bekannt gegeben wurden, sind eindeutig falsch", heißt es in einem Statement. Trump sieht sich bereits seit Jahren einer Reihe ähnlicher Vorwürfe gegenüber – insgesamt haben ihm mindestens 26 Frauen sexuelles Fehlverhalten in unterschiedlichem Ausmaß nachgesagt.

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Getty Images Donald Trump, Unternehmer